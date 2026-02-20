Milan protesta dopo Como | il retroscena della telefonata all' AIA

Il Milan ha protestato dopo il pareggio con il Como, a causa di alcune decisioni arbitrali contestate. La telefonata alla AIA da parte dei dirigenti rossoneri ha alimentato le polemiche, puntando il dito su errori che avrebbero influenzato il risultato. La società ha chiesto chiarimenti ufficiali e ha espresso il proprio disappunto attraverso dichiarazioni pubbliche. La tensione tra il club e gli arbitri si fa più evidente, mentre i tifosi attendono risposte concrete. La questione resta aperta e richiede ulteriori chiarimenti.

Un clima di forte tensione accompagna il Milan dopo il pareggio contro il Como, con la dirigenza rossonera che ha scelto di fare sentire la propria voce sulle decisioni arbitrali. L'episodio chiave resta l'intervento sull'infortunio di Strahinja Pavlovic, considerato molto pericoloso e non adeguatamente sanzionato dall'arbitro e dal VAR. La reazione societaria è stata immediata: è stata avviata una telefonata ai vertici dell'AIA per manifestare una posizione ferma e condivisa sul tema. Nel dettaglio, Pavlovic è stato colpito alla tibia da Ignace Van der Brempt in una stessa dinamica di gara, e non sono stati estratti cartellini dall'arbitro Maurizio Mariani, fischietto di riferimento della partita.