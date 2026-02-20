Milan penalizzato dagli arbitri? Il club adesso sbotta e si fa sentire! Il retroscena sulla telefonata all’AIA post Como

Il Milan ha accusato un errore arbitrale durante la partita contro il Como, con un gol annullato che ha cambiato l’andamento del match. La squadra ha denunciato pubblicamente la decisione, ritenendola ingiusta e dannosa. Nei giorni scorsi, il club ha rivelato di aver contattato i responsabili dell’AIA per chiarimenti, sottolineando la frustrazione per le decisioni prese. Questa situazione ha acceso una discussione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre i rossoneri continuano a chiedere maggiore trasparenza. La polemica resta aperta, e molti si chiedono cosa succederà nelle prossime partite.

