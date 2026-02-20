Milan-Parma domenica 22 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno una squadra a secco

Il Milan, che ha recuperato la partita contro il Como, affronta il Parma a San Siro domenica alle 18:00. La squadra rossonera cerca di mantenere la serie di risultati positivi, mentre il Parma tenta di uscire dalla crisi con una vittoria. Entrambe le formazioni puntano a ottenere i tre punti per migliorare la classifica. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre di cambiare marcia.

Il Milan, dopo aver recuperato il turno col Como in settimana, affronta una nuova sfida a San Siro, stavolta contro il Parma. I rossoneri sono saliti a 54 punti dopo il pari con i lariani, arrivando a +8 sul quinto posto e mettendosi in sicurezza per quanto riguarda l’ingresso alla prossima Champions. Il Diavolo rimane. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Milan-Parma (domenica 22 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiIl Milan ha deciso di schierare la formazione titolare contro il Parma, dopo aver recuperato la partita con il Como in settimana.

Leggi anche: Inter-Como (sabato 06 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno una a secco a San Siro

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: SERIE A ENILIVE | MILAN-PARMA: INFO PREVENDITA SETTORE OSPITI; Milan-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Serie A, la presentazione della 26^ giornata: orari, arbitri e squalificati; Milan-Parma: probabili formazioni e statistiche.

Milan-Parma, probabili formazioni e ultimeMilan-Parma, formazioni ufficiali e ultime sulla sfida di domenica 22 febbraio alle 18:00: Allegri sceglie il 3-5-2 con Leao-Nkunku, Cuesta risponde a specchio ... tag24.it

Milan-Parma, rossoneri a caccia di conferme: dove vedere la gara in diretta TVDomenica 22 febbraio alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri ospita il Parma di Carlos Cuesta: dove vedere il match ... derbyderbyderby.it

Milan Parma, attenzione al pericolo aereo A San Siro la sfida allo specialista Pellegrino - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Milan- #Parma x.com