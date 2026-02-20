Rafael Leao rivela che il suo arrivo al Milan non è stato semplice, spiegando che i primi tempi sono stati duri. L’attaccante portoghese, nato nel 1999, spiega che i tifosi del Milan aspettano sempre il massimo da lui e dalla squadra. Leao ha raccontato di aver lavorato sodo per adattarsi alle richieste e alla pressione del club. La sua esperienza dimostra quanto possa essere complicato affrontare un ambiente così esigente, specialmente nelle prime settimane. Il giocatore si prepara ora a migliorare le sue prestazioni in vista delle prossime partite.

Rafael Leao è uno dei punti di riferimento del Milan da diversi anni. Nell'ultimo turno di campionato, contro il Como di Cesc Fabregas, ha realizzato il gol del pareggio, concludendo in rete con un tocco sotto su un bel lancio di Ardon Jashari. Nella stagione 202122 ha vinto il premio come miglior giocatore del campionato dopo una stagione da 11 gol e 10 assist conclusa con la vittoria dello Scudetto. La sua avventura al Milan non è stata sempre facile. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di CBS Sports, l'attaccante portoghese ha parlato delle difficoltà vissute nel suo primo periodo in rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Leao confessa: “All’inizio non è stato facile, i tifosi vogliono sempre il massimo”

Leggi anche: Sia: “Sono sempre stato al Milan, all’inizio non sarà facile, ma i compagni mi stanno aiutando”

Leggi anche: Diouf a Dazn: «All’inizio non è stato facile, ora sono felice e sto trovando più spazio. Vi svelo cosa mi dice sempre Chivu»

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.