Milan Galliani racconta | Soffiare Donadoni alla Juventus fu un segnale forte lanciato da Berlusconi

Ad aprile, Galliani ha ricordato come Berlusconi abbia deciso di soffiare Donadoni alla Juventus, inviando un messaggio chiaro alla concorrenza. L’imprenditore ha spiegato che quella mossa di Berlusconi ha avuto un impatto forte e ha cambiato gli equilibri nel calcio italiano. Galliani ha raccontato che in quel periodo il club rossonero si preparava a rafforzare la propria squadra, puntando a dimostrare la propria forza sul campo.

Quarant'anni fa il Milan cambiava proprietà, passando dalle mani di Giussy Farina a quelle di Silvio Berlusconi. Il 20 febbraio 1986 rappresenta uno snodo fondamentale nella storia rossonera e dell'intero calcio italiano. Per celebrare l'anniversario, il 'Corriere della Sera' ha raccolto le parole del dirigente che ha condiviso con Berlusconi l'intera avventura milanista, dall'inizio alla fine: Adriano Galliani. Di seguito uno dei passaggi più significativi dell'intervista. Sulla prima mossa 'dirompente' del Milan di Berlusconi: «All'epoca il campionato era dominato da due squadre, la Juventus di Michel Platini e il Napoli di Diego Armando Maradona.