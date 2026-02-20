Milan ecco il vero Jashari | prestazione totale contro il Como

Ardon Jashari ha segnato un gol decisivo nel match tra Milan e Como, dimostrando tutta la sua forza. Il centrocampista svizzero, nato nel 2002, è stato tra i più attivi in campo, toccando molti palloni e creando occasioni per la squadra. Durante il recupero della 24ª giornata di Serie A, ha mostrato una grande determinazione e precisione, contribuendo alla vittoria dei rossoneri. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Ora, tutti attendono di vedere quale sarà il suo prossimo passo.

Ardon Jashari è stato uno dei migliori in campo nella partita contro il Como. Il centrocampista svizzero è arrivato al Milan in estate a titolo definitivo dal Club Brugge per 37 milioni di euro (bonus inclusi). Dopo il debutto dalla panchina con la Cremonese alla prima giornata, la sorte gli ha giocato subito un brutto scherzo: rottura del perone in uno scontro in allenamento con Gimenez che lo ha tenuto ai box da metà agosto a fine novembre. In Milan-Como abbiamo visto, forse per la prima volta, il vero Jashari. Schierato sul centrosinistra, dove di solito gioca Rabiot, non ha fatto rimpiangere il fuoriclasse francese.