Milan | Confalonieri svela un retroscena
Il 20 febbraio 1986, il Milan è stato acquistato da Silvio Berlusconi, un evento che ha segnato la storia del club. In occasione del 40° anniversario, Fedele Confalonieri, stretto collaboratore di Berlusconi, ha condiviso un aneddoto divertente sulla firma del contratto, avvenuta in un ufficio milanese. Confalonieri ha raccontato come la trattativa sia stata lunga e piena di imprevisti, aggiungendo un dettaglio curioso sulla scelta del luogo dell’accordo.
Nel giorno esatto del 40° anniversario dell’acquisizione del Milan da parte di Silvio Berlusconi (20 febbraio 1986), Fedele Confalonieri – storico amico e uomo di fiducia del Cavaliere – ha regalato un aneddoto inedito e ironico su quella giornata cruciale. Intervistato dal Corriere dello Sport, Confalonieri ha raccontato i dettagli logistici e “curiosi” del passaggio di proprietà dal presidente uscente Giuseppe “Giussy” Farina alla Fininvest di Berlusconi, sottolineando come l’operazione sia stata siglata in un contesto inaspettato “Fu una giornata molto impegnativa”, ha esordito Confalonieri.🔗 Leggi su Dailymilan.it
