Milan-Como Fabregas ci ha deluso due volte | risultatista e scorretto A portieri invertiti stavolta avrebbe vinto il Milan – Il Giornale

Cesc Fabregas ha deluso due volte nel match tra Milan e Como, prima per le sue proteste esagerate e poi per un gesto scorretto. Durante la partita, ha insistito con proteste contro le decisioni arbitrali, lasciando trasparire frustrazione. In più, ha commesso un fallo che ha causato un calcio di rigore contro il Como. Se i portieri fossero stati invertiti, il risultato avrebbe potuto cambiare a favore del Milan. La partita si è conclusa con una vittoria sfumata per i rossoneri, ma le azioni di Fabregas hanno attirato l’attenzione.

Milan-Como, Fabregas in versione risultatista (oltre che scorretto). A portieri invertiti, avrebbe vinto il Milan. A scriverlo è Il Giornale a firma Franco Ordine. Scrive Il Giornale: Un'altra delusione, è la seconda partita in pochi giorni. L'avevamo appena confessata per le parole spese da Cristian Chivu dopo l'affare Bastoni in Inter-Juve. La seconda si chiama Fabregas. Nella sfida domestica di un mese prima con il Milan persa 3 a 1 dopo un primo tempo spettacolare e l'opposizione decisiva di Maignan ci promise: «Se giochiamo così 10 volte contro il Milan, vinciamo 8 volte!». Non l'ha fatto.