Il Milan celebra i 40 anni di una giornata memorabile grazie al ritorno di Pavlovic, un evento che ha cambiato le sorti del club in passato. La decisione di puntare di nuovo sul difensore serbo ha suscitato molte discussioni tra i tifosi, soprattutto in vista delle prossime mosse di mercato. La società valuterà attentamente se investire ancora sul giocatore o se cercare alternative per rafforzare la rosa. La situazione resta tutta da seguire.

Nella giornata di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista la lotta Scudetto nel vivo e il prossimo impegno dei rossoneri col Parma. Non solo, perché oggi sono esattamente 40 anni dal passaggio del Milan nelle mani di Silvio Berlusconi. Tante le parole dei protagonisti del passato per questa ricorrenza. Anche il mercato con una novità su un nome uscito nei giorni scorsi. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Come detto, oggi è un giorno speciale per il Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, 40 anni fa una giornata storica per il club. Il recupero di Pavlovic. Mercato, salta un obiettivo?

Calciomercato Juve, l’obiettivo chiave dei bianconeri si complica. Il club d’appartenenza fa muro: richiesta di 40 milioni: presente anche l’InterLa Juventus intensifica i propri sforzi sul mercato per rinforzare l'esterno destro, con Marco Palestra del Cagliari tra i principali obiettivi.

Infortunio Pavlovic, tegola Milan: i tempi di recuperoStrahinja Pavlovic si è infortunato durante l’allenamento del Milan, una brutta notizia che preoccupa i tifosi.

