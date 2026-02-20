Migranti il giudice della sentenza sui risarcimenti sostiene il No e fa subito passerella dalla Gruber video
Il giudice della sentenza sui risarcimenti, Fabrizio Sgariglia, ha spiegato che la decisione del Tribunale di Palermo, che ha condannato lo Stato a pagare i danni alla nave Sea Watch 3, non riguarda il voto referendario sulla giustizia. La causa della sentenza risiede nel mancato soccorso ai migranti durante una operazione di salvataggio nel Mediterraneo. Sgariglia ha commentato la sentenza in una trasmissione televisiva, attirando l’attenzione su come questa si basi esclusivamente su questioni legali e non sui temi elettorali.
Sostiene che la sentenza del Tribunale di Palermo, da lui presieduto, c he ha condannato lo Stato al risarcimento della nave Ondg Sea Watch 3, guidata dalla pasionaria dei migranti Carola Rackete, non abbia nulla a che vedere con il referendum sulla giustizia. Ma poi si scopre che casualmente Piergiorgio Morosini h a firmato un libro in cui sostiene che la separazione della carriere è un modo per sottoporre la magistratura al controllo politico. E poi, il giorno dopo quella sentenza del Tribunale di Palermo che ha stabilito un risarcimento da oltre 76mila euro alla Sea Watch 3 che fu obbligata ad attraccare dopo aver speronato una imbarcazione della Fianaza durante le manovre, per far sbarcare sull’isola 42 migranti, non disdegna l’immediata apparizione nel salotto della più sfegatata pasdaran del No alla riforma, Lilli Gruber, come accaduto ieri sera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
