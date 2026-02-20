Michelangelo | Vaticano al lavoro su 20 opere segrete riscritto

Il Vaticano sta esaminando 20 opere di Michelangelo nascoste per decenni. La scoperta di queste opere segrete ha suscitato grande interesse tra gli studiosi, che cercano di capire il motivo per cui l’artista le abbia nascosto. Le opere, individuate in diversi depositi, potrebbero cambiare la nostra comprensione del percorso artistico di Michelangelo. La Chiesa ha deciso di aprire un’indagine approfondita per svelare i dettagli di queste creazioni sconosciute. La ricerca continua tra documenti e restauri in corso.

Il Vaticano al Setaccio: Michelangelo e il Mistero delle Venti Opere Nascoste. Il Vaticano ha dato il via a un'indagine straordinaria che potrebbe riscrivere la storia dell'arte rinascimentale. Un Comitato scientifico è stato istituito per valutare l'esistenza di venti opere inedite attribuite a Michelangelo Buonarroti, una scoperta che, se confermata, rivoluzionerebbe la nostra comprensione del genio di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Una Nuova Prospettiva sul Genio di Michelangelo. L'iniziativa nasce da una ricerca indipendente condotta dalla studiosa Valentina Salerno, che ha ipotizzato una reinterpretazione degli ultimi anni di vita dell'artista.