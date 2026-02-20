Michelangelo non ha distrutto i bozzetti? Al vaglio 20 opere inedite

Michelangelo non ha distrutto i bozzetti? La domanda nasce dopo la scoperta di venti opere inedite ritrovate in un archivio vaticano. La Chiesa ha deciso di istituire un Comitato scientifico per analizzare questi preziosi disegni e capire se siano autentici. Il gruppo di esperti, formato da storici e conservatori, esaminerà dettagli come le tecniche usate e le firme. Si tratta di un passo importante per chiarire il ruolo di Michelangelo nel suo processo creativo. Il risultato potrebbe cambiare la storia dell’arte rinascimentale.

AGI - È stato istituito in Vaticano un Comitato scientifico con il compito di "valutare eventuali approfondimenti sull'opera di Michelangelo Buonarroti". Lo ha confermato il portavoce della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni in riferimento alla notizia diffusa da alcuni organi di informazione circa la presunta esistenza di una serie di opere di Michelangelo Buonarroti finora non conosciute. L'ultima fase della vita dell'artista. L'organismo è entrato in funzione nell'ambito delle celebrazioni per i 550 anni dalla nascita dell'artista (1475-2025). L'ipotesi di studio presa in considerazione attribuisce a Michelangelo Buonarroti una ventina di opere finora sconosciute ed è inclusa in una ricerca condotta dalla studiosa indipendente Valentina Salerno.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Michelangelo non ha distrutto i bozzetti? Al vaglio 20 opere inedite Leggi anche: Michelangelo, il tesoro ritrovato: scoperti 20 lavori. L'artista non bruciò i suoi bozzetti prima di morire Leggi anche: Il tesoro di Michelangelo: «20 opere ritrovate» Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Volontaria 'salva rospi' derubata, i ladri hanno distrutto il vetro del suo furgone parcheggiato e le hanno rubato la borsa. Purtroppo...; Arezzo, incendio a bordo di un furgone carico di bombole d'ossigeno: il momento dell'esplosione; Video / Toscana, esplode un camion che trasportava ossigeno: sei persone in ospedale; Esplosione a Bibbiena, furgone per il trasporto di bombole di ossigeno prende fuoco: diversi feriti. Uno studio identifica venti nuove opere di MichelangeloVenti nuove opere di Michelangelo Buonarroti, finora poco note o di autenticità incerta, sono ora state ricollegate all'artista rinascimentale. ansa.it Scoperte 20 nuove opere di Michelangelo Buonarroti: Conservate da amici e parentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Scoperte 20 nuove opere di Michelangelo Buonarroti: Conservate da amici e parenti' ... tg24.sky.it Un furgone adibito al trasporto di bombole di ossigeno terapeutico è stato distrutto da un incendio nella mattinata di oggi a Bibbiena (Arezzo), lungo la SP 208, in via Michelangelo. Durante le operazioni di spegnimento si sono verificate più esplosioni in succe - facebook.com facebook