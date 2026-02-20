Michelangelo non ha distrutto i bozzetti? Al vaglio 20 opere inedite

Il Vaticano sta esaminando 20 bozzetti inediti attribuiti a Michelangelo, dopo aver scoperto alcuni esempi mai visti prima. La scoperta ha portato alla creazione di un Comitato scientifico incaricato di analizzare le opere e verificare la loro autenticità. La domanda che si pone è se Michelangelo abbia realmente distrutto alcuni disegni o se siano ancora nascosti tra questi nuovi reperti. La ricerca prosegue con attenzione.

© Agi.it - Michelangelo non ha distrutto i bozzetti? Al vaglio 20 opere inedite

AGI - È stato istituito in Vaticano un Comitato scientifico con il compito di "valutare eventuali approfondimenti sull'opera di Michelangelo Buonarroti". Lo ha confermato il portavoce della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni in riferimento alla notizia diffusa da alcuni organi di informazione circa la presunta esistenza di una serie di opere di Michelangelo Buonarroti finora non conosciute. L'ultima fase della vita dell'artista. L'organismo è entrato in funzione nell'ambito delle celebrazioni per i 550 anni dalla nascita dell'artista (1475-2025). L'ipotesi di studio presa in considerazione attribuisce a Michelangelo Buonarroti una ventina di opere finora sconosciute ed è inclusa in una ricerca condotta dalla studiosa indipendente Valentina Salerno.🔗 Leggi su Agi.it Michelangelo: Vaticano al lavoro su 20 opere segrete, riscrittoIl Vaticano sta esaminando 20 opere di Michelangelo nascoste per decenni. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Michelangelo non ha distrutto i bozzetti? Al vaglio 20 opere inedite; Scoperte 20 nuove opere di Michelangelo Buonarroti: Conservate da amici e parenti; Scoperte 20 nuove opere di Michelangelo? Non proprio. Ecco cosa sappiamo; Michelangelo, il tesoro ritrovato: scoperti 20 lavori. L'artista non bruciò i suoi bozzetti prima di morire. Michelangelo non ha distrutto i bozzetti? Al vaglio 20 opere inediteAGI - È stato istituito in Vaticano un Comitato scientifico con il compito di valutare eventuali approfondimenti sull'opera di Michelangelo Buonarroti. Lo ha confermato il portavoce della sala stamp ... msn.com Uno studio identifica venti nuove opere di MichelangeloVenti nuove opere di Michelangelo Buonarroti, finora poco note o di autenticità incerta, sono ora state ricollegate all'artista rinascimentale. ansa.it Un furgone adibito al trasporto di bombole di ossigeno terapeutico è stato distrutto da un incendio nella mattinata di oggi a Bibbiena (Arezzo), lungo la SP 208, in via Michelangelo. Durante le operazioni di spegnimento si sono verificate più esplosioni in succe - facebook.com facebook