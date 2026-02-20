Michelangelo | 20 opere segrete svelate? Vaticano avvia indagini shock

Il Vaticano ha aperto un’indagine dopo aver scoperto bozzetti inediti attribuiti a Michelangelo. La causa è la possibile esistenza di venti opere che il grande artista avrebbe nascosto tra i suoi disegni preparatori. Un team di esperti sta analizzando alcuni fogli trovati in un archivio storico, che potrebbero svelare dettagli sconosciuti sulla fase creativa di Michelangelo. La scoperta ha suscitato grande interesse tra gli storici dell’arte e potrebbe cambiare la conoscenza sul suo lavoro. L’indagine prosegue con attenzione e cautela.

Michelangelo: Un Tesoro Nascosto? Il Vaticano Avvia Indagini su Bozzetti Inediti. Città del Vaticano – Un Comitato scientifico è stato istituito in Vaticano per valutare un’ipotesi rivoluzionaria: Michelangelo Buonarroti potrebbe aver celato una parte significativa del suo lavoro preparatorio, lasciando in eredità circa venti opere finora sconosciute. L’iniziativa, legata al cinquecentenario della nascita dell’artista, nasce da una ricerca che suggerisce una reinterpretazione del suo metodo creativo e della sua personalità. Una Nuova Prospettiva sul Genio di Michelangelo. Per secoli, l’immagine di Michelangelo è stata quella di un artista inesorabile con se stesso, incline a distruggere i bozzetti e i disegni che non soddisfacevano i suoi elevati standard.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Michelangelo: Vaticano al lavoro su 20 opere segrete, riscritto Leggi anche: Il tesoro di Michelangelo: «20 opere ritrovate» Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il tesoro di Michelangelo: 20 opere ritrovate; Michelangelo, il tesoro ritrovato: scoperti 20 lavori. L'artista non bruciò i suoi bozzetti prima di morire; Michelangelo, la ricercatrice Valentina Salerno: I capolavori in una stanza blindata. Li hanno nascosti gli allievi: ecco la prova. Sarebbero state scoperte 20 nuove opere di Michelangelo. Le aveva affidate ai suoi allievi per preservarleAd annunciare la scoperta è la ricercatrice indipendente Valentina Salerno, ricostruendo l'ultimo periodo dell'artista rinascimentale confrontando numerosi documenti provenienti da archivi nazionali e ... artribune.com Il tesoro di Michelangelo: «20 opere ritrovate»La ricercatrice Valentina Salerno ha ricostruito le ultime ore di vita dell'artista. E ha scoperto l'esistenza di un cubicolo dove vennero conservate le opere che erano in casa dell'artista L'articolo ... msn.com All’interno della Cava Fantiscritti di Carrara, il luogo in cui Michelangelo selezionava i blocchi di marmo con cui avrebbe poi realizzato le sue opere immortali. Il nome della cava deriva da un bassorilievo di epoca romana, scolpito su una parete di roccia e raffi - facebook.com facebook