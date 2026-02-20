Michelacci confermato alla guida della Uilca | Le banche non abbandonino i territori

Fabrizio Michelacci è stato riconfermato alla guida della Uilca di Forlì-Cesena, dopo che il congresso provinciale lo ha eletto all’unanimità. La decisione arriva in un momento in cui le banche stanno riducendo i servizi nei territori, e Michelacci ha ribadito l’impegno a difendere gli sportelli locali. Durante l’assemblea, i rappresentanti hanno discusso delle sfide del settore e dell’importanza di mantenere una presenza concreta nelle comunità. La rielezione di Michelacci dimostra la fiducia nel suo lavoro e nei progetti futuri dell’organizzazione.

Il congresso provinciale della Uilca Forlì-Cesena ha rieletto all'unanimità Fabrizio Michelacci alla guida dell'organizzazione per il prossimo mandato. Rinnovato anche il mandato alla nuova alla segreteria territoriale composta da Guerrino Bevilacqua e Francesco Vichi. Nel corso dei lavori è stata presentata la relazione programmatica "Il Sindacato delle Persone nell'Era della Finanza degli Algoritmi", che ha tracciato una linea netta rispetto alla trasformazione tecnologica e industriale in atto nel settore bancario. La Uilca ForlìCesena ha ribadito il proprio no alla "Banca-Fabbrica", denunciando "una logica da catena di montaggio che sacrifica il rapporto umano e fiduciario in nome del profitto immediato.