Michelacci confermato alla guida della Uilca | Governare l’innovazione senza perdere la persona

Fabrizio Michelacci è stato riconfermato alla guida della Uilca di Forlì-Cesena dopo il congresso provinciale, che ha votato all’unanimità per lui. La decisione si è resa necessaria perché Michelacci ha portato avanti iniziative importanti, come il sostegno ai lavoratori nel settore bancario e l’attenzione alle nuove tecnologie. Durante l’assemblea, i partecipanti hanno discusso delle sfide future, tra cui l’evoluzione digitale e la tutela dei diritti dei dipendenti. La riunione si è conclusa con un forte impegno a proseguire il lavoro iniziato.

Il congresso provinciale della Uilca Forlì-Cesena ha rieletto all'unanimità Fabrizio Michelacci alla guida dell'organizzazione per il prossimo mandato. Rinnovato anche il mandato alla nuova alla segreteria territoriale composta da Guerrino Bevilacqua e Francesco Vichi. Nel corso dei lavori è stata presentata la relazione programmatica "Il Sindacato delle Persone nell'Era della Finanza degli Algoritmi", che ha tracciato una linea netta rispetto alla trasformazione tecnologica e industriale in atto nel settore bancario. La Uilca ForlìCesena ha ribadito il proprio no alla "Banca-Fabbrica", denunciando "una logica da catena di montaggio che sacrifica il rapporto umano e fiduciario in nome del profitto immediato.