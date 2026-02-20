Michael Carrick accenna a una permanenza più lunga al Manchester United e afferma che il lavoro dell’allenatore è il ruolo ultimo

Michael Carrick ha dichiarato che vede il suo ruolo al Manchester United come il più importante e ha lasciato intendere di voler restare oltre questa stagione. La sua posizione come allenatore ad interim ha suscitato interesse tra i tifosi, che sperano in una sua conferma definitiva. Carrick ha sottolineato l’importanza di lavorare con i giocatori e di consolidare il progetto del club. Il suo contratto scadrà a giugno, ma lui ha lasciato aperta la possibilità di continuare a guidare i Red Devils.

Michael Carrick ha descritto la gestione del Manchester United come il "ruolo supremo" e ha lasciato intendere che gli piacerebbe restare oltre la fine della stagione. Carrick è subentrato a Ruben Amorim il mese scorso ad interim e con un contratto fino all'estate. Gli è stato affidato il compito di stabilizzare la nave dopo i turbolenti 14 mesi di Amorim all'Old Trafford, ma è andato oltre. Lo United ha registrato quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque partite in carica – la serie comprende vittorie su Manchester City e Arsenal – e si trova al quarto posto in Premier League in vista della trasferta di lunedì contro l'Everton.