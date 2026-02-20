MG | 1 Milione di Successi in Europa l’Italia Accelera la Transizione

MG ha raggiunto un milione di auto vendute in Europa, causando una forte spinta alla transizione verso veicoli più sostenibili. L’Italia gioca un ruolo chiave in questa crescita, grazie agli incentivi e alle nuove concessionarie aperte nelle principali città. La casa automobilistica punta a raddoppiare le vendite entro il prossimo anno, concentrandosi su modelli ibridi ed elettrici. La domanda di auto green aumenta, e i concessionari italiani registrano un’impennata di richieste. Questo successo accelera l’adozione di veicoli più ecologici nel nostro Paese.

MG Raggiunge un Milione di Auto in Europa: L’Italia è il Motore di una Rivoluzione Ibrida ed Elettrica. MG Motor ha superato il traguardo di un milione di veicoli venduti in Europa, con l’Italia che si distingue come il mercato più importante del marchio nel continente. Questo risultato, ottenuto grazie a una strategia mirata all’offerta di soluzioni ibride ed elettriche, segna una svolta significativa per la casa automobilistica e ridisegna gli equilibri del mercato europeo. Un’Ascesa Rapida: Dalla Riconquista al Successo Continentale. L’ascesa di MG nel mercato europeo è un fenomeno recente, ma dirompente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Transizione energetica: l’Europa accelera, l’Italia resta indietroIl 30 gennaio 2026, Enrico Giovannini ha spiegato che l’Europa sta accelerando la transizione energetica, mentre l’Italia fatica a tenere il passo.

MG Motor supera 1 milione di auto in Europa.MG Motor ha conseguito un milione di veicoli venduti in Europa, grazie alla sua strategia di espansione iniziata nel 2011 con il ritorno nel Regno Unito.

