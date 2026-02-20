MG | 1 milione di auto in Europa l’Italia guida la rivoluzione

MG ha raggiunto il traguardo di un milione di auto vendute in Europa, grazie alla forte domanda nei mercati italiani. La casa automobilistica ha consegnato circa 150.000 veicoli solo nel 2025, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. La strategia di espansione in Italia ha portato all’apertura di nuovi punti vendita e a campagne pubblicitarie mirate. La crescita si concentra soprattutto sui modelli elettrici, che riscuotono grande interesse tra i consumatori italiani. MG conferma così il suo ruolo di protagonista nel settore automobilistico continentale.

MG Raggiunge un Milione di Auto Vendute in Europa: L'Italia al Centro della Crescita. MG ha superato un importante traguardo commerciale, consegnando un milione di veicoli in Europa entro febbraio 2026. L'Italia si conferma il mercato più dinamico per il marchio all'interno dell'Unione Europea, trainando una crescita sostenuta che testimonia una strategia aziendale focalizzata sull'elettrificazione e l'innovazione tecnologica. Questo risultato consolida la posizione di MG come attore chiave nel panorama automobilistico europeo. Un Percorso di Espansione Rapida. La crescita di MG nel mercato europeo è stata caratterizzata da un'espansione significativa della rete di concessionari, che oggi conta 1.