Il cielo di Roma il 20 febbraio 2026 si presenta stabile, ma il vento da ovest sta crescendo e porta con sé nuvole in arrivo. Durante la notte si attendono piogge e temporali sulla zona tirrenica, con temperature che scendono leggermente. Al mattino, il clima rimane tranquillo con cieli sereni o poco nuvolosi, ma nel pomeriggio alcune aree, come la Toscana, vedranno un aumento di nuvole e possibili piogge. La serata si riscalda con nuvolosità in aumento e piogge che si sviluppano più intensamente.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo in serata non velocità in generale aumento al settentrione con locali piogge sulla Liguria peggiora mela notte con pioggia e temporali spartineve film sui 400 700 m al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito maggiori addensamenti sulla Toscana settentrionale al pomeriggio addensamenti nuvolosi sulla Toscana con locali piogge Altrove di interrata numero di temperatura vento da Ovest pioggia nella notte sul versante tirrenico al sud a mattino ho tempo stabile console permanente maggiori addensamenti sulla Sardegna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo tra la serata era notte nuvolosità in grado lamento sul versante tirrenico con piogge in arrivo specie nelle ore notturne temperature minime in generale diminuzione massime in calo al nord inviato centro sud e sulle Isole maggiori e previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Meteo Roma del 06-02-2026 ore 06:15La giornata di venerdì si apre con nuvole su tutta la capitale e piogge sparse al mattino.

Meteo Roma del 02-02-2026 ore 06:15Questa mattina a Roma il cielo rimane molto nuvoloso, con piogge deboli che si intensificano nel corso della giornata.

