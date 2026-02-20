Meteo | Previsioni per sabato 21 febbraio

Il sole splende su Modena, causa di temperature miti e cielo sereno, secondo le previsioni. Domani la giornata sarà luminosa, senza nuvole o pioggia, con il cielo limpido che si farà vedere tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, mentre di notte si scenderà a 2°C. Lo zero termico si manterrà a 2160 metri, permettendo condizioni ideali per chi vuole uscire e godersi il clima. Le previsioni indicano che il tempo rimarrà stabile fino a sera.

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2160m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

