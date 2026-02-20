Meteo | Previsioni per sabato 21 febbraio
Il sole splende su Modena, causa di temperature miti e cielo sereno, secondo le previsioni. Domani la giornata sarà luminosa, senza nuvole o pioggia, con il cielo limpido che si farà vedere tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, mentre di notte si scenderà a 2°C. Lo zero termico si manterrà a 2160 metri, permettendo condizioni ideali per chi vuole uscire e godersi il clima. Le previsioni indicano che il tempo rimarrà stabile fino a sera.
A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2160m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Meteo | Previsioni per sabato 7 febbraio
Leggi anche: Meteo | Previsioni per sabato 14 febbraio
METEO – Forte Maltempo Senza Sosta | Previsioni Fino al 6 Febbraio
Argomenti discussi: Meteo Weekend: svolta anticiclonica per Sabato 21 e Domenica 22 Febbraio. La Tendenza; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekend di San Valentino; Meteo in Veneto, le previsioni per sabato 14 febbraio: pioggia diffusa e rovesci anche intensi; Meteo a Roma: pioggia e maltempo sino a San Valentino. Le previsioni.
Meteo, sole e bel tempo nel weekend grazie all'Anticiclone: le previsioniLa primavera non è ancora alle porte ma, secondo i meteorologi, questo fine settimana potremo goderci un clima mite e soleggiato su tutta, o quasi tutta, la Penisola. tg24.sky.it
Meteo Italia - Previsioni del tempo per tutti i comuni - Weather ItalyMETEO e PREVISIONI del tempo per i comuni d'Italia, Gratis e sempre aggiornate, MARI e VENTI, NEVE, weather forecast Italy ... ilmeteo.it
+++ALLERTA METEO+++ Ancora qualche giorno di #maltempo in #Sicilia, le previsioni per le prossime ore. #Meteo #QdS x.com
+++ALLERTA METEO+++ Ancora qualche giorno di #maltempo in #Sicilia, le previsioni per le prossime ore - facebook.com facebook