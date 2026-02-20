Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile

La Protezione Civile dell’Umbria riferisce che il maltempo di questa settimana, causato da una perturbazione atlantica, continuerà nel fine settimana. Le previsioni indicano piogge intense e temperature in calo da sabato 21 a domenica 22 febbraio. In alcune zone, si segnalano nevicate a quote collinari e vento forte lungo la costa. Le autorità raccomandano attenzione alle condizioni meteo e di allerta per evitare disagi. Le previsioni aggiornate sono disponibili sul sito della Protezione Civile regionale.

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 21 e domenica 22 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 20 febbraio. Per quanto riguarda l'Umbria sabato 21 febbraio "poco o irregolarmente nuvoloso per velature in transito, rasserena dal pomeriggio. Venti: moderati da NordEst, tendenti a calare in serata. Temperature: minime in ulteriore diminuzione; massime stazionarie o in lieve aumento". Domenica 22 febbraio "bel tempo su tutta l'Umbria, con velature in transito in serata. In nottata possibili foschie nelle vallate e sulle pianure occidentali.

