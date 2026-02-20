Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile
La Protezione Civile dell’Umbria riferisce che il maltempo di questa settimana, causato da una perturbazione atlantica, continuerà nel fine settimana. Le previsioni indicano piogge intense e temperature in calo da sabato 21 a domenica 22 febbraio. In alcune zone, si segnalano nevicate a quote collinari e vento forte lungo la costa. Le autorità raccomandano attenzione alle condizioni meteo e di allerta per evitare disagi. Le previsioni aggiornate sono disponibili sul sito della Protezione Civile regionale.
Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 21 e domenica 22 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 20 febbraio. Per quanto riguarda l'Umbria sabato 21 febbraio “poco o irregolarmente nuvoloso per velature in transito, rasserena dal pomeriggio. Venti: moderati da NordEst, tendenti a calare in serata. Temperature: minime in ulteriore diminuzione; massime stazionarie o in lieve aumento”. Domenica 22 febbraio “bel tempo su tutta l'Umbria, con velature in transito in serata. In nottata possibili foschie nelle vallate e sulle pianure occidentali.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Traverser la Manche sans avion : l’exploit réel de l’homme oiseau – Documentaire Aviation - GPN
Argomenti discussi: Weekend soleggiato ma più freddo, poi sarà primavera in anticipo; Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile; Meteo, che tempo farà nella settimana di Carnevale?; Martedì grasso, che tempo farà a Latina? Le previsioni meteo per l’ultimo giorno di Carnevale.
La lunga ondata di maltempo sta per finire, sole già dal weekend: le previsioni meteoQuesta pausa meteorologica rappresenta un vero e proprio sospiro di sollievo per le terre martoriate dalle recenti e incessanti ondate di maltempo. Regioni come la Sicilia, la Calabria e la Sardegna, ... adnkronos.com
Meteo, le previsioni di venerdì 20 febbraio 2026La pressione aumenta decisa sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere più libero dalla nuvolosità al Nordovest e con nubi irre ... dire.it
#meteo Buongiorno, tempo ancora instabile su parte d'Italia ma le condizioni meteo volgono verso un miglioramento a partire dal Nord e medio alto versante tirrenico. Tutti i dettagli sul sito e sull'App di #3BMeteo - facebook.com facebook
#Meteo #Sardegna #19febbraio - Giornata con tempo molto instabile: cielo coperto e possibili precipitazioni. Venti in prevalenza molto forti e mari mossi. Temperature medie comprese tra 11 e 15°C. x.com