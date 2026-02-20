Metadietro viaggio nell’abisso contemporaneo | Rezza e Mastrella al San Ferdinando dal 25 febbraio

Antonio Rezza e Flavia Mastrella portano al Teatro San Ferdinando “Metadietro”, un’opera che esplora i confini della mente umana. La causa di questa rappresentazione deriva dalla voglia degli artisti di mettere in scena un viaggio nell’interno più oscuro e complesso dell’animo. Dal 25 febbraio al 1° marzo, il pubblico può assistere a uno spettacolo che combina teatro, performance e elementi visivi innovativi. La produzione si distingue per le scene intense e l’uso di effetti sorprendenti, attirando l’attenzione di chi cerca esperienze teatrali forti e originali.

Dal 25 febbraio al 1° marzo il Teatro San Ferdinando ospita la nuova creazione di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, dal titolo “Metadietro”. I due artisti, Leoni d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia nel 2018, tornano in scena con un lavoro che affonda nella loro cifra più riconoscibile: ironia spiazzante, comicità feroce e visioni che sfidano ogni logica narrativa. Un’epopea paradossale tra abisso e salvezza. “Metadietro” è un viaggio visionario che affronta il rischio costante dell’abisso e l’illusione di una possibile salvezza. Al centro, l’epopea surreale di un pentagono transformer-navicella spaziale, un ammiraglio vestito di blu elettrico e un equipaggio alla deriva.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Al Teatro San Ferdinando in scena Metadietro di Flavia Mastrella e Antonio Rezza Leggi anche: 'Metadietro': Rezza/Mastrella al Teatro Era di Pontedera Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Metadietro, di Flavia Mastrella ed Antonio Rezza, dal 25 febbraio al 1° marzo 2026 al Teatro San Ferdinando di Napoli. Al Teatro San Ferdinando in scena Metadietro di Flavia Mastrella e Antonio RezzaLo spettacolo Metadietro, di Flavia Mastrella, Antonio Rezza con Antonio Rezza e con Daniele Cavaioli in scena al Teatro San Ferdinando dal 25 febbraio. 2anews.it METADIETRO, la nuova creazione del duo RezzaMastrella a RomaAntonio Rezza e Flavia Mastrella, Leoni d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2018, tornano sul palco del Teatro Vascello di Roma con la loro nuova creazione. In scena dal 2 dicembre 2025 ... rainews.it +++MICHELE LAMACCHIA, Sindaco di San Ferdinando di Puglia, ospite di Telesveva con Roberto Straniero in #SPAZIOCITTÀ+++ - facebook.com facebook