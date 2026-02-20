Mercedes W17 | due flap innovativi per potenziare l' ala posteriore

Durante i test in Bahrain, Mercedes ha presentato due flap innovativi sulla W17, progettati per migliorare l’efficienza dell’ala posteriore. Questi elementi aerodinamici mirano a aumentare la stabilità in curva e a ridurre la resistenza all’aria, offrendo un vantaggio in velocità e maneggevolezza. La casa tedesca ha già iniziato a valutare l’efficacia di queste soluzioni durante le sessioni di prova, osservando attentamente i dati raccolti. La squadra vuole capire quanto queste novità influiranno sulle prestazioni in vista delle prossime gare.

Le prove in Bahrain hanno mostrato molto oltre i cronometri: l'attenzione si è concentrata su soluzioni aerodinamiche capaci di ridefinire il comportamento del posteriore. In particolare, Mercedes ha introdotto una configurazione innovativa sull'ala posteriore che, oltre a estendere i limiti regolamentari, offre nuove possibilità di gestione del carico e della stabilità in curva. &stYdue flap aggiuntivi, fissati alle estremità dell'ala posteriore, si attestano sull'ultimo elemento estendendolo in altezza oltre l'endplate. Non si tratta di una semplice estensione, ma dell'inserimento di due piccoli flap agganciati direttamente all'ultimo profilo, creando così un nuovo elemento di soffiaggio dedicato.