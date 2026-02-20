Mensik 20 anni Shock Sinner a Doha | Trionfo Ceco Inaspettato!

Jakub Mensik, 20 anni, ha sorpreso Jannik Sinner nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, vincendo per 6-4, 3-6, 7-6. La causa della vittoria è stata l’aggressività e la determinazione del giovane tennista ceco, che ha sfruttato al meglio le occasioni sul servizio. Sinner, che era favorito, ha perso il ritmo nel tie-break decisivo. Questa vittoria rappresenta un risultato storico per il tennis ceco, che vede ora Mensik tra i protagonisti del torneo. La partita si è conclusa con un’azione decisiva all’ultimo punto.

Mensik Stordisce Sinner a Doha: Una Vittoria Inaspettata che Scrive la Storia del Tennis Ceco. Jakub Mensik, ventenne tennista ceco, ha compiuto un'impresa straordinaria sconfiggendo Jannik Sinner, numero due del mondo, nei quarti di finale dell'ATP 500 di Doha, in Qatar. La vittoria proietta Mensik in semifinale e rappresenta il momento più significativo della sua giovane carriera tennistica. L'incontro ha sottolineato la crescente competitività tra le nuove generazioni e i pilastri del circuito maschile. Un Match Carico di Significati. La partita contro Sinner è stata una sfida intensa, combattuta punto a punto.