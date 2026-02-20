Meloni | Referendum non è su di me Per i sondaggi il Sì è avanti di 10 punti

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che il referendum non riguarda direttamente lei, anche se i sondaggi indicano un vantaggio del 10% per il Sì. Meloni ha commentato la posizione del presidente Mattarella, che ha invitato il Csm a rimanere fuori dalle polemiche, definendola una mossa corretta. Il ministro Nordio ha ribadito che non ci sono intenzioni punitive dietro le decisioni prese. La campagna elettorale si intensifica, mentre gli italiani si preparano a votare tra poche settimane.

Il premier: «Bene Mattarella, che invita il Csm a restare estraneo alle diatribe». Nordio: «Nessun intento punitivo». Intanto un rilevamento per «Dritto e rovescio» dimostra che la rimonta del No è una fantasia. «Ho trovato le parole del presidente della Repubblica giuste, direi anche doverose. Penso che sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni. Penso che sia stato anche giusto il passaggio nel quale il presidente dice che è importante che un'istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe di natura politica». Lo ha detto ieri il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a Sky Tg24.