Meloni ospite alla prima serata di Sanremo la sinistra cavalca l' onda | la risposta di Carlo Conti

Giorgia Meloni sarà ospite alla prima serata di Sanremo, una decisione che ha suscitato molte polemiche tra gli esponenti di sinistra. La scelta di coinvolgere il leader di Fratelli d’Italia ha sollevato critiche e discussioni sui social, dove si evidenzia un acceso dibattito tra sostenitori e avversari. Carlo Conti, conduttore del festival, si prepara a intervistare Meloni, mentre gli organizzatori confermano l’evento. La serata si avvicina e l’attenzione rimane alta.

Nelle ultime ore è circolata con insistenza sulla stampa e sui social la voce della presenza di Giorgia Meloni come ospite d'onore nella serata inaugurale della prossima edizione del Festival di Sanremo. Secondo tali indiscrezioni, divenute in breve tempo virali, la premier avrebbe ricevuto un invito speciale e "segretissimo" da Carlo Conti per assistere in prima fila all'esibizione dei cantanti in gara in occasione del loro debutto in programma il prossimo martedì 24 febbraio. La notizia ha fatto in breve il giro del web, dal momento che fino ad ora non era mai accaduto che un presidente del Consiglio in carica fosse ospite della kermesse musicale sanremese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Meloni ospite alla prima serata di Sanremo", la sinistra cavalca l'onda: la risposta di Carlo Conti Leggi anche: Carlo Conti annuncia Tiziano Ferro come ospite a Sanremo 2026 per la prima serata di martedì 24 febbraio Leggi anche: Sanremo, l’annuncio di Carlo Conti: Tiziano Ferro ospite nella prima serata Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: diMartedì, condotto da Giovanni Floris; Giorgia Meloni ospite a Sanremo 2026? L’ipotesi della presenza all’Ariston: quello che sappiamo; Meloni ospite d'onore tra i leader africani: Nostro futuro dipende dal vostro; Missione ad Addis Abeba: l’Italia fa il ‘tagliando’ alla strategia per l’Africa. Giorgia Meloni ospite a Sanremo 2026? L’ipotesi della presenza all’Ariston: quello che sappiamoLa premier Giorgia Meloni potrebbe partecipare alla serata inaugurale del Festival di Sanremo 2026: ecco cosa sappiamo. gay.it Sanremo 2026, Meloni valuta la presenza alla prima del Festival. La premier ne sta parlando con Carlo Conti, ma...Il Festival di Sanremo 2026 ormai è veramente alle porte, ultimi giorni di Olimpiadi di Milano-Cortina e poi l'attenzione mediatica (italiana) si concentrerà sull'Ariston. Carlo Conti sta prendendo le ... affaritaliani.it A che ora finirà Sanremo 2026 La decisione ufficiale di Carlo Conti - facebook.com facebook Carlo Conti smentisce sul suo profilo Instagram la presenza di Giorgia Meloni a #Sanremo2026 x.com