Meloni ha chiesto di compilare un dossier sulla malagiustizia E prepara un tour per l’Italia

Giorgia Meloni ha richiesto di creare un dossier sulla malagiustizia, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da cittadini e avvocati. La premier vuole analizzare le cause e trovare soluzioni concrete. Intanto, si prepara a visitare diverse città italiane per ascoltare direttamente le persone coinvolte. L’obiettivo è comprendere meglio le criticità del sistema giudiziario e proporre interventi mirati. La prima tappa del tour è già in fase di organizzazione e si svolgerà nelle prossime settimane.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiesto che venga compilato a Palazzo Chigi un dossier sui casi di malagiustizia. Lo userà negli ultimi dieci giorni della campagna referendaria. In tv. Ma non è l'unica novità strategica. La premier vuole riprendere a girare l'Italia. Sarà l'inizio di una lunga campagna elettorale, verso le elezioni politiche. Negli ultimi due giorni i video per commentare le sentenze dei giudici che a suo dire si muovono contro la lotta del governo all'immigrazione clandestina – come quello che riguardava le decisioni sulla Sea Watch di Carola Rackete – sono stati dettati dalla cronaca quotidiana.