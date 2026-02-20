Meloni | giusto il richiamo di Mattarella Milleproroghe in aula

La premier Meloni conferma che il richiamo di Mattarella è stato giusto, dopo le tensioni tra politica e magistratura. Meloni ha commentato l’episodio in un’intervista, sottolineando l’importanza di mantenere il rispetto tra le istituzioni. Nel frattempo, il decreto Milleproroghe è arrivato in aula, pronto a essere discusso. La leader ha anche ribadito la volontà di affrontare i problemi senza creare divisioni. La discussione tra i vari schieramenti si accende, mentre si attende l’esame del provvedimento.

La premier Meloni in un'intervista torna sullo scontro sulla magistratura e dice: giusto il richiamo di Mattarella al rispetto fra istituzioni. E da oggi il decreto Milleproroghe approda in aula. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.