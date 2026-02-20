Meloni | Giuste le parole di Mattarella sul Csm ma c' è chi vuole la lotta nel fango
Giorgia Meloni ha criticato chi vuole alimentare tensioni nel dibattito sul Csm, dopo le parole di Sergio Mattarella. La presidente del Consiglio ha riconosciuto la correttezza del discorso del Capo dello Stato, anche se alcune opposizioni accusano Meloni di aver creato uno scontro istituzionale. Meloni ha fatto sapere di non aver ascoltato le ultime dichiarazioni di Mattarella, ma ha comunque apprezzato il tono moderato adottato. La discussione sulla riforma della giustizia continua a dividere le forze politiche italiane.
Le opposizioni che l'accusano di aver creato uno "scontro istituzionale" e di "ostilità nei confronti del Capo dello Stato", la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto rendendo merito a Sergio Mattarella: "Non l'ho sentito in queste ore - ha detto in un'intervista a SkyTg24 - Ho trovato le sue parole giuste. Credo sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni, penso che sia giusto il passaggio in cui dice: è importante che una istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe politiche". Il riconoscimento al Presidente della Repubblica è suonato anche come una critica al ministro della Giustizia Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
