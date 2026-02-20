Meloni e Macron stanno battibeccando sull’omicidio di Quentin Deranque
Il confronto tra Meloni e Macron nasce dall’omicidio di Quentin Deranque, un militante di estrema destra francese. Meloni ha criticato la gestione dell’indagine, sostenendo che l’Italia deve intervenire per tutelare i cittadini europei. Macron ha replicato duramente, accusando l’Italia di ingerenza e di interferire negli affari francesi. La discussione si è acceso con scambi di accuse pubblici, mentre entrambi i leader si sono rifiutati di abbassare i toni. La vicenda continua a tenere banco tra le due nazioni.
Lei ha commentato il caso del militante di estrema destra francese, lui ha risposto piccato ritenendola un'ingerenza, e lei ha risposto a sua volta Il presidente francese Emmanuel Macron se l’è presa con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni per come ha commentato l’omicidio di Quentin Deranque, un militante francese di estrema destra. Macron si è detto sorpreso del fatto che Meloni fosse intervenuto in un fatto di cronaca del suo paese, considerandola di fatto un’ingerenza indebita. Il 12 febbraio, durante un presidio di protesta a Lione, Deranque era stato picchiato a morte da alcuni oppositori politici considerati vicini al partito di estrema sinistra La France insoumise. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Leggi anche: Omicidio di Quentin Deranque, Meloni fa infuriare Macron che attacca la premier: "Smetta di commentare"
Leggi anche: Quentin Deranque ucciso in Francia, Macron: “Meloni non commenti ciò che accade in altri Paesi”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’incontro riservato di Meloni con Macron. Non è il momento di litigare; Macron il leader più amato in UE, seguito da Meloni; Macron a Meloni: non commenti affari Francia, stupore da Palazzo Chigi; Omicidio Deranque, Macron: Meloni non commenti. Palazzo Chigi: Stupore, vicinanza ai francesi.
Caso Deranque, botta e risposta Meloni-Macron sulluccisione del militante dei estrema destraMelDopo il post pubblicato mercoledì dalla premier Giorgia Meloni su X, nel quale condannava l'uccisione dell'attivista di estrema destra a Lione, Macron ha invitato la premier ad astenersi dal commentar ... msn.com
Ciascuno resti a casa propria: cosa ha detto Macron a Meloni e perchè? Scoppia il caso tra Francia e ItaliaLe parole di Meloni sull’omicidio di Quentin Deranque provocano la reazione di Macron e aprono un nuovo fronte diplomatico tra Italia e Francia. tag24.it
Aveva provato a cavalcare anche la morte del militante di estrema destra Quentin Deranque a Lione pur di fare propaganda contro quello che definisce “estremismo di sinistra” ed evocando un “clima di odio ideologico”. Pochi minuti fa le ha risposto - e l’ha ri - facebook.com facebook
La morte dell’attivista nazionalista francese Quentin Deranque apre un nuovo fronte di polemiche tra Italia e Francia. Ai commenti di Giorgia Meloni, dall’India ha risposto Emmanuel Macron, che ha esortato la premier a smettere di “commentare ciò che sta acc x.com