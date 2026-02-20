Meloni e Macron stanno battibeccando sull’omicidio di Quentin Deranque

Il confronto tra Meloni e Macron nasce dall’omicidio di Quentin Deranque, un militante di estrema destra francese. Meloni ha criticato la gestione dell’indagine, sostenendo che l’Italia deve intervenire per tutelare i cittadini europei. Macron ha replicato duramente, accusando l’Italia di ingerenza e di interferire negli affari francesi. La discussione si è acceso con scambi di accuse pubblici, mentre entrambi i leader si sono rifiutati di abbassare i toni. La vicenda continua a tenere banco tra le due nazioni.

Lei ha commentato il caso del militante di estrema destra francese, lui ha risposto piccato ritenendola un'ingerenza, e lei ha risposto a sua volta Il presidente francese Emmanuel Macron se l’è presa con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni per come ha commentato l’omicidio di Quentin Deranque, un militante francese di estrema destra. Macron si è detto sorpreso del fatto che Meloni fosse intervenuto in un fatto di cronaca del suo paese, considerandola di fatto un’ingerenza indebita. Il 12 febbraio, durante un presidio di protesta a Lione, Deranque era stato picchiato a morte da alcuni oppositori politici considerati vicini al partito di estrema sinistra La France insoumise. 🔗 Leggi su Ilpost.it

