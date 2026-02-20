Meloni e la vendetta servita fredda a Macron

Giorgia Meloni ha deciso di rispondere a Emmanuel Macron con una mossa decisa a distanza di settimane dalle tensioni tra Italia e Francia. La premier ha criticato pubblicamente le politiche francesi sull’immigrazione, sottolineando come l’Italia abbia subito conseguenze dirette. In un confronto acceso, Meloni ha annunciato investimenti più consistenti nelle frontiere italiane e ha invitato Parigi a rivedere le proprie strategie. La sua presa di posizione mira a rafforzare i confini nazionali e a mostrare fermezza in una fase di crescente crisi diplomatica.

La premier italiana e il presidente francese sono ancora una volta ai ferri corti. Ad aprire le ostilità è stato l'Eliseo, la risposta non si è fatta attendere con annessa frecciata per un episodio di anni fa Si dice che la vendetta sia un piatto da servire freddo e se c'è qualcuno che sa farlo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Che l'interlocutore sia nostrano o straniero (celebre la stretta di mano con autoinsulto a DeLuca) poco importa. C'è un archivio di stilettate pronto, da usare al momento giusto.

