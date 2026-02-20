Meloni contro Macron e un’Ue stretta tra nazionalismi e alleanze obbligate

Giorgia Meloni ha denunciato un clima di odio ideologico diffuso in Europa, a seguito dell’uccisione di Quentin Deranque a Lione. La premier italiana ha detto che la violenza contro il militante di destra deriva da tensioni crescenti tra nazionalismi e alleanze forzate tra paesi europei. Meloni ha sottolineato come questa situazione alimenti divisioni e rischi di minare la stabilità dell’Unione. La sua voce si aggiunge a quelle di altri leader che chiedono maggiore unità di fronte a queste sfide. La questione resta al centro del dibattito continentale.

Giorgia Meloni sente crescere «un clima di odio ideologico che attraversa diverse nazioni, è una ferita per l’intera Europa», come ha detto commentando il barbaro assassinio di Quentin Deranque, il militante di destra ucciso a Lione la scorsa settimana da una squadraccia di estremisti di sinistra, alcuni dei quali direttamente legati a France Insoumise. Assente sulle violenze barbariche di Minneapolis, la presidente del Consiglio riconnette, dunque, il delitto di Lione a una corrente di odio che «attraversa diverse Nazioni». Se il fenomeno riguardi anche l’Italia, Meloni non dice ma è probabile che pensi alle recenti violenze di Torino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Meloni contro Macron, e un’Ue stretta tra nazionalismi e alleanze obbligate Ucraina, l’Ue presenta il 20° pacchetto contro la Russia tra stretta energetica e anti-elusioneLa Commissione europea ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il venti­centesimo dall’inizio del conflitto con l’Ucraina. Macron chiede a Meloni una alleanza per far slittare l'accordo Ue-MercosurIl presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto un'alleanza con l’Italia di Giorgia Meloni per sostenere il rinvio dell’accordo tra l’UE e il Mercosur, evidenziando una strategia condivisa per ritardare la firma e affrontare le questioni ambientali e commerciali legate all’intesa. SCONTRO TOTALE! Meloni asfalta Macron e l’UE vacilla! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Omicidio Deranque, Macron: Meloni non commenti. Palazzo Chigi: Stupore, vicinanza ai francesi; Macron contro Meloni: Non commenti ciò che sta accadendo altrove. Lo stupore di Palazzo Chigi; Macron attacca Meloni: 'I nazionalisti non dovrebbero commentare affari francesi'; Macron a Meloni: non commenti affari Francia, stupore da Palazzo Chigi. Macron contro Meloni: «Non commenti quello che accade agli altri»Il presidente francese, preoccupato di un’esplosione di violenze politiche tra destra e sinistra, risponde al tweet della presidente del consiglio ... ilsole24ore.com Macron contro Meloni: Non commenti ciò che sta accadendo altroveParlando da New Delhi il presidente francese risponde alla presidente del Consiglio che aveva commentato su X la morte di Quentin Deranque: Sono sempre colpito dal fatto che i nazionalisti, che non v ... ilfoglio.it Scontro #Macron - #Meloni sul caso dell’attivista francese di destra ucciso. Cosa hanno detto (anche sulle Br) - facebook.com facebook Scontro #Macron - #Meloni sul caso dell’attivista francese di destra ucciso. Cosa hanno detto (anche sulle Br) x.com