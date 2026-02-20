Medici indagati Cacciatore Lega all' attacco del Pd | Pressioni sull' inchiesta e doppiopesismo della sinistra

Il deputato della Lega, Cacciatore, denuncia pressioni politiche sull’inchiesta dei medici di Ravenna. Secondo lui, il Pd e la sinistra stanno cercando di influenzare le indagini per tutelare otto infettivologi indagati per presunte falsificazioni nei rapporti clinici. La polemica nasce dopo che i medici sono stati accusati di aver alterato dati sui pazienti. Cacciatore accusa la sinistra di doppio gioco e di aver cercato di difendere i colleghi senza rispettare le procedure giudiziarie. La vicenda continua a suscitare tensioni politiche.

Il segretario del Carroccio critica la difesa "preventiva" dei medici indagati: "Atteggiamento che allarma, si ignora l'esigenza di sicurezza del Paese" "Dichiarazioni e manifestazioni iper-enfatizzate a favore degli indagati hanno investito tanto il piano politico quanto quello istituzionale, suscitando non poche perplessità sull'obiettivo che si voleva raggiungere - continua il segretario -. L'effetto è stato quello di una sorta di pressione indiretta per mettere in discussione una legittima inchiesta ancora in corso, attraverso una plateale difesa d'ufficio preventiva degli indagati.