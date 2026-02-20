Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | gli USA sorpassano l’Italia

Gli Stati Uniti hanno superato l’Italia nel medagliere delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, causando una sorpresa tra gli appassionati. La vittoria americana si è consolidata grazie a diverse medaglie conquistate nella prima settimana di gare di sci e biathlon. L’Italia, che sperava di mantenere il primato, ha visto diminuire le sue posizioni in classifica. La competizione continua e le prossime gare potrebbero cambiare gli equilibri tra le nazioni. Gli atleti sono pronti a sfidarsi nelle prossime discipline, puntando a migliorare i risultati.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l'Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi.