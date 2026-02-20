McTominay vota Napoli | Potrei restare a lungo E su Conte è netto

FUTURO E INFORTUNIO. Alla sua seconda stagione in maglia azzurra, Scott McTominay si conferma leader tecnico ed emotivo del Napoli. In un’intervista al Corriere dello Sport, il centrocampista ha blindato il suo futuro (“Potrei vedermi qui per molto tempo”) e difeso il lavoro di Antonio Conte, definendo la stagione sfortunata ma non fallimentare. La notizia che preoccupa l’ambiente riguarda però l’immediato: McTominay ha rivelato di soffrire di un problema al tendine (e non solo muscolare) che mette a fortissimo rischio la sua presenza nella trasferta contro l’ Atalanta. Cosa ha detto McTominay su Conte e sull’infortunio al tendine?.🔗 Leggi su Napolissimo.it

