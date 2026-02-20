Scott McTominay ha raccontato al Corriere dello Sport che la decisione di lasciare il Manchester United è stata influenzata dalla voglia di giocare in Italia e di confrontarsi con un campionato diverso. Ha spiegato come si sia trovato a dover adattare il suo stile di gioco alla Serie A, affrontando anche le sfide del rapporto con Antonio Conte e i tifosi napoletani. McTominay ha condiviso anche alcuni dettagli sulla sua prima esperienza in un campionato straniero e le emozioni vissute in questa nuova avventura.

Scott McTominay ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato della sua esperienza con il Napoli, del rapporto con Antonio Conte e di come ha vissuto l’adattamento alla Serie A. In particolare, il centrocampista ha discusso anche del suo futuro. Lo scozzese ha raccontato anche dei suoi progressi sul piano tattico e fisico, sottolineando quanto la sua esperienza in Italia lo abbia fatto crescere. Il rapporto con Conte e l’influenza sul suo gioco. Nel corso dell’intervista, McTominay ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte, allenatore che ha lasciato un segno profondo nella sua carriera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

McTominay svela tutto: dalla decisione sul futuro al rapporto con Conte e i napoletani

