McTominay svela tutto | dalla decisione sul futuro al rapporto con Conte e i napoletani
Scott McTominay ha raccontato al Corriere dello Sport che la decisione di lasciare il Manchester United è stata influenzata dalla voglia di giocare in Italia e di confrontarsi con un campionato diverso. Ha spiegato come si sia trovato a dover adattare il suo stile di gioco alla Serie A, affrontando anche le sfide del rapporto con Antonio Conte e i tifosi napoletani. McTominay ha condiviso anche alcuni dettagli sulla sua prima esperienza in un campionato straniero e le emozioni vissute in questa nuova avventura.
Scott McTominay ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato della sua esperienza con il Napoli, del rapporto con Antonio Conte e di come ha vissuto l’adattamento alla Serie A. In particolare, il centrocampista ha discusso anche del suo futuro. Lo scozzese ha raccontato anche dei suoi progressi sul piano tattico e fisico, sottolineando quanto la sua esperienza in Italia lo abbia fatto crescere. Il rapporto con Conte e l’influenza sul suo gioco. Nel corso dell’intervista, McTominay ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte, allenatore che ha lasciato un segno profondo nella sua carriera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, McTominay: «Quando arrivai a Capodichino ero incredulo. qui i tifosi ti sostengono»A poche ora dalla sfida decisiva di Champions League tra Napoli e Chelsea, Scott McTominay ha rilasciato un'intervista a Stan Sport: «Per me è ancora un po’ tutto surreale. Potrei passeggiare ... ilmattino.it
McTominay: Vivere a Napoli è un po' surreale. A Manchester quasi non mi riconosconoPer me è ancora un po’ surreale. Scott McTominay non si è ancora abituato del tutto alla vita in quel di Napoli, e lo ha raccontato nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali della UEFA: A ... m.tuttomercatoweb.com
Alessandro #Matri, ex #Juve, a DAZN svela un aneddoto su #Vidal e fa il paragone con #McTominay: "In un #Chelsea-#Juve segna Vidal con la caviglia fatta male e poi esce, come accaduto a McTominay nella partita contro il Genoa. Rivedo Vidal in McTo - facebook.com facebook