McTominay ko Conte studia | Napoli centrocampo in allerta

Scott McTominay si è infortunato durante l’allenamento e potrebbe saltare la partita contro l’Atalanta, prevista domenica a Bergamo. L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, sta considerando diverse alternative per il centrocampo, preoccupato dalla possibile assenza del centrocampista. La squadra si sta preparando con attenzione, cercando di trovare la soluzione migliore in vista di questa sfida importante. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore, mentre il club monitora le condizioni di McTominay.

Napoli, McTominay in dubbio per l'Atalanta: Conte valuta le opzioni a centrocampo. La trasferta di domenica prossima a Bergamo rappresenta una sfida cruciale per il Napoli, ma la preparazione della partita è condizionata dalle condizioni fisiche di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, elemento chiave nello scacchiere di Walter Conte, è in dubbio per l'impegno contro l'Atalanta a causa di un recupero che procede con cautela, sollevando preoccupazioni nello staff tecnico e tra i tifosi. Il quadro clinico e le preoccupazioni dello staff. Lo staff medico del Napoli monitora costantemente l'evoluzione delle condizioni di McTominay, raccogliendo dati e valutazioni giorno per giorno.