Maxi centro di raccolta Novoleto apre i battenti | Per la cultura ambientale

Novoleto apre un nuovo centro di raccolta rifiuti per migliorare la gestione dei rifiuti urbani. La decisione nasce dalla crescente quantità di rifiuti prodotti e dalla richiesta di aumentare la differenziata. Il maxi centro si trova nella Zona industriale e offre più spazi e servizi per i cittadini e le aziende locali. L’obiettivo è ridurre l’abbandono di rifiuti e promuovere comportamenti più responsabili. La struttura sarà operativa da oggi, con orari estesi anche nei fine settimana. La cittadinanza si prepara a usare il nuovo impianto quotidianamente.

In risposta alla crescente necessità di migliorare la gestione dei rifiuti e incentivare la raccolta differenziata, è stato inaugurato ieri nella Zona industriale di Novoleto un nuovo centro di raccolta rifiuti urbani. Questa struttura nasce con l'obiettivo di offrire ai cittadini un servizio più efficiente, accessibile e orientato alla sostenibilità ambientale. La sfida dei rifiuti urbani non è solo una questione di infrastrutture, ma di comportamento quotidiano da parte di ciascuno. Il nuovo centro di raccolta rappresenta una risorsa fondamentale, ma la sua efficacia dipende dalla partecipazione attiva di tutta la comunità.