Un maxi cantiere sulla via Lucchese nasce dopo che il Comune di Serravalle Pistoiese ha chiesto alla Regione di installare un ponte temporaneo. La richiesta mira a ridurre il traffico intenso e garantire un passaggio sicuro per lavoratori e studenti. La Regione deve ora valutare se questa soluzione sia realizzabile dal punto di vista tecnico ed economico. La decisione influenzerà la viabilità locale e le attività quotidiane della zona. La proposta resta in attesa di una risposta ufficiale.

"Chiedo alla Regione se sia stata valutata la fattibilità tecnica ed economica della richiesta avanzata dal Comune di Serravalle Pistoiese dell’installazione di un ponte temporaneo, per decongestionare il traffico e tutelare le esigenze di lavoratori e studenti della zona. E quale sia il piano di viabilità alternativa previsto per garantire il collegamento verso Pistoia senza gravare esclusivamente sulla rete autostradale, evitando così il congestionamento dei nodi di accesso". E’ la duplice richiesta di Marco Stella, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, sul maxi-cantiere da nove milioni di euro sulla Regionale 435 Lucchese che porterà all’ampliamento del ponte di Ponte di Serravalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi cantiere sulla via Lucchese: "Valutare il ponte temporaneo"

