Mauro Giacca l' artigiano che divenne Il Pres | Il Trento? Mi fa emozionare come un bambino quando parte per il mare

Mauro Giacca, artigiano e tifoso del Trento, ha raccontato come la passione per la squadra gli faccia battere il cuore, paragonando l’emozione alla gioia di un bambino che parte per il mare. La causa di questa forte emozione deriva dal suo amore per il calcio e la squadra locale, che lo accompagna da sempre. Giacca ha costruito la sua vita intorno a questa passione, dedicandosi con dedizione al suo lavoro artigianale. La sua storia mostra come lo sport possa influenzare profondamente le persone e i loro sentimenti.