Matteo Salvini ora chieda scusa al ragazzo ucciso dal poliziotto senza se e senza ma

Matteo Salvini dovrebbe chiedere scusa al ragazzo ucciso da un poliziotto, senza esitazioni. Abderrahim Mansouri, morto durante un intervento di polizia, non avrebbe opposto resistenza e non aveva armi con sé. Testimoni oculari affermano che gli agenti hanno mentito, cercando di giustificare il colpo fatale. La vicenda risale a qualche mese fa, ma ancora oggi si discute sulla verità dei fatti. La famiglia di Mansouri chiede giustizia e risposte chiare sulle circostanze del decesso.

Ricordate Abderrahim Mansouri, ucciso da un poliziotto - si diceva - per legittima difesa? Bene: pare non avesse nessuna arma con sé, e che i poliziotti abbiano testimoniato il falso per salvare il collega che aveva sparato. In tutto questo il leader leghista che stava col poliziotto e che ha poi chiesto e ottenuto lo scudo penale per le forze dell'ordine ha qualcosa da dire in merito?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ragazzo ucciso dalla polizia a Milano. Salvini: “Io sto con l’agente senza se e senza ma”Una recente tragedia a Milano ha portato alla morte di un giovane di 20 anni durante un intervento della polizia in via Impastato.

Sparatoria a Milano, 20enne ucciso da un poliziotto. «Aveva una pistola a salve» | Salvini: «Io con l'agente senza se e senza ma»A Milano, nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria in cui un giovane di 20 anni è stato ucciso da un agente di polizia.

