Mattarella ricorda Vittorio Bachelet | Fu contro il terrorismo senza cedere a misure straordinarie
Il presidente Mattarella ha ricordato Vittorio Bachelet, ucciso nel 1980 durante un attentato terroristico. La causa dell’attentato fu il conflitto tra lo Stato e le organizzazioni estremiste di estrema sinistra. Mattarella ha sottolineato che Bachelet preferiva risposte basate sul dialogo e sulla mediazione, evitando misure eccezionali. In un momento di tensioni, il suo esempio dimostra come si possa affrontare la violenza mantenendo una linea di fermezza e dialogo. La sua figura resta ancora oggi un punto di riferimento nella lotta contro il terrorismo.
" Quello di Vittorio Bachelet è stato un metodo improntato sul confronto e sulla conciliazione, non facile da attuare negli anni in cui ha operato, contrassegnati da conflittualità e violenze". Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel centesimo anniversario della nascita del giurista e politico Vittorio Bachelet, assassinato dalle Brigate Rosse in un agguato all'Università "La Sapienza" di Roma. "La Repubblica rende omaggio alla sua memoria e al lascito del suo impegno civico e del suo apporto culturale. Vittorio Bachelet, giurista di alto valore, ha saputo coniugare la dedizione per la conoscenza e la ricerca con un'attiva partecipazione sociale e con esperienze di grande impegno dapprima nella Federazione Universitaria Cattolica Italiana e in seguito nell'Azione Cattolica", ha aggiunto.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
