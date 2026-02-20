Mattarella onora Bachelet | la Costituzione antidoto a terrorismo

Il presidente Sergio Mattarella ha reso omaggio a Michelle Bachelet, ex presidente del Cile, in occasione del suo compleanno. La motivazione è legata all’impegno della leader sudamericana contro il terrorismo e per i diritti civili. Durante una cerimonia a Roma, Mattarella ha sottolineato come la Costituzione italiana rappresenti un’arma efficace contro le minacce di violenza. La presenza di Bachelet, nota per il suo lavoro in ambito umanitario, ha attirato l’attenzione di molti. La commemorazione si è svolta in un’atmosfera di rispetto e riconoscenza.

Un Dialogo Senza Cedimenti: Mattarella ricorda Vittorio Bachelet nel centenario della nascita. Roma, 20 febbraio 2026 – Il Presidente della Sergio Mattarella ha commemorato oggi il centenario della nascita di Vittorio Bachelet, giurista e figura chiave della vita politica e civile italiana. L’occasione ha riaffermato l’importanza di difendere i principi costituzionali e di contrastare la minaccia del terrorismo attraverso il dialogo e il rispetto dello stato di diritto, rifiutando soluzioni emergenziali che avrebbero potuto minare le fondamenta della democrazia. Un Intellettuale Impegnato nel Dopoguerra.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Bachelet, Mattarella: fu contro terrorismo ma non per misure straordinarie Leggi anche: Mattarella ricorda Bachelet, fu contro terrorismo senza cedere a misure straordinarie Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Centenario Bachelet, Mattarella: Contro terrorismo senza misure straordinarieNel centenario della nascita di Vittorio Bachelet, la Repubblica ne onora la memoria e il valore del suo impegno civile e culturale. Giurista di grande levatura, seppe unire la passione per lo studio ... tg24.sky.it Mattarella: Bachelet fu contro il terrorismo senza cedere a misure straordinarieVittorio Bachelet, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha fortemente operato perché fosse l'ordinamento democratico a sconfiggere la minaccia recata dal terrorismo alla ... ansa.it Oggi, qui a Nuoro, a cento anni dal conferimento del Premio Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci onora e conferma lo spessore, non solo intellettuale, di questa grande donna sarda. Grazi - facebook.com facebook Mattarella e Meloni in tribuna d'onore (ma distanti) a San Siro x.com