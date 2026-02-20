Materna Molino Tamburi trasloco a Villa Aldini posticipato di un anno
La materna Molino Tamburi di Bologna rimarrà nella sede attuale ancora per un anno, a causa di alcuni atti vandalici al nuovo nido Cavazzoni e di valutazioni in corso sull’apertura di tre altri nidi comunali. La decisione di posticipare il trasloco a Villa Aldini, previsto inizialmente per questa primavera, deriva dalla necessità di mettere in sicurezza gli ambienti e di rivedere i piani di apertura. La città ha deciso di mantenere aperti i nidi Lepido, Baiesi e Martini.
Bologna, 20 febbraio 2026 - Posticipato di un anno, sulla tabella di marcia, il trasloco a Villa Aldini della materna comunale Molino Tamburi all’interno dei Giardini Margherita; un paio di atti vandalici al nuovo nido comunale Cavazzoni e valutazioni in corso, nell’assessorato alla Scuola, sul mantenere operativi tre nidi comunali Lepido, Baiesi e Martini. Valutazioni che vanno ben oltre gli aspetti economico-finanziari, ma, come fa sapere il Comune, dipendono dalla presenza del servizio in zona, dalla tipologia del nido e da altri fattori educativo-pedagogici. Non ultimo la fine lavori, a giugno 2026, essendo costruiti con fondi Pnrr, dei due poli (nido e materna) Marzabotto e Menghini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Palazzo d’Accursio rinvia l’aperturadella materna a Villa AldiniIeri però il Comune ha scritto alle famiglie per comunicare che per tutto il 2027/2028 il Molino Tamburi non subirà cambiamenti. La causa sarebbe nel cantiere e nell’impatto che potrebbe avere sulla ... bologna.repubblica.it
