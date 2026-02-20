Matera | Ministero ribalta le regole l’elezione del Presidente

Il Ministero dell’Interno ha deciso di cambiare le regole, modificando le modalità di elezione del Presidente del Consiglio comunale di Matera. La decisione arriva dopo che si è scoperto un errore nell’interpretazione delle norme durante la seduta precedente. Questo intervento diretto potrebbe influenzare la composizione dell’organo di governo locale. La questione riguarda il metodo con cui si scelgono i rappresentanti e le procedure da seguire nei prossimi giorni. La situazione resta in attesa di ulteriori sviluppi.

Matera, il Consiglio comunale bloccato da un errore di interpretazione: il Ministero dell'Interno interviene sull'elezione del Presidente. Una controversia interpretativa sulla validità delle sedute del Consiglio comunale di Matera ha portato alle dimissioni del consigliere più votato della maggioranza, Augusto Toto, e ha sbloccato una situazione di stallo che durava da mesi. Un parere del Ministero dell'Interno ha ribaltato il parere della Segreteria Generale, stabilendo che per l'elezione del Presidente del Consiglio era sufficiente la maggioranza dei consiglieri presenti, e non i due terzi dell'assemblea come sostenuto finora.