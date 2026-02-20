Mata Leão Benevento corsara a Pastorano | primi punti in trasferta

Tempo di lettura: < 1 minuto Finalmente la Mata Leão riesce a "timbrare il cartellino" esternamente anche nel campionato ASI. Infatti dopo le due sconfitte in terra casertana nelle giornate precedenti arriva la vittoria a Pastorano contro l'ultima del girone. La partita ha poco da dire dato il divario tra le due compagini ma comunque andava giocata ed è stata giocata al meglio dai sanniti che archiviano di fatto la partita già a fine secondo quarto chiudendo con un perentorio +19 la prima metà. Spazio per tutti e tutti a segno i giallorossi in una partita che, due punti in palio a parte, è servita soprattutto per tenere "caldi i motori" in vista della settimana prossima in cui ricomincerà il solito tour de force con due gare a settimana.