Masterclass a Piacenza | un approfondimento sulla Disapplicazione Penale

Il 2 marzo, il Tribunale di Piacenza ospiterà una masterclass dedicata alla “Disapplicazione Penale”, un tema che sta suscitando interesse tra gli avvocati e i studiosi. La giornata vedrà la partecipazione di esperti che analizzeranno casi pratici e aspetti concreti di questa procedura. L’incontro, che si svolgerà nell’Aula Galli dalle 15 alle 16, offrirà spunti per comprendere meglio come si applica questa misura nel sistema giudiziario italiano. La discussione coinvolgerà anche alcune figure del mondo legale locale.

Il prossimo 2 marzo il Tribunale di Piacenza diventerà sede di un importante momento di riflessione giuridica con la Masterclass intitolata "La Disapplicazione Penale" che si svolgerà nell'Aula Galli dalle 15 alle 16.30 nasce dalla collaborazione tra il Tribunale stesso e l'Ordine degli Avvocati. L'evento sarà introdotto da Stefano Brusati, presidente del Tribunale in veste di discussant. Il programma scientifico prevede due interventi specialistici volti a sviscerare il tema sotto diversi profili. Il professore e avvocato Giuseppe Manfredi (Cattolica di Piacenza) approfondirà la nozione amministrativa della disapplicazione, mentre Ivan Borasi, giudice onorario, analizzerà le criticità e le applicazioni della disapplicazione all'interno del sistema penale.