Masterchef Italia 15 svelati i finalisti e chi è stato eliminato

Masterchef Italia 15 ha rivelato i nomi dei concorrenti ancora in gara e chi ha dovuto lasciare la cucina. Durante l’ultima puntata, i giudici hanno deciso chi continuava la sfida e chi invece si è dovuto arrendere. Tra i finalisti, due giovani promettono di portare nuove idee in gara, mentre uno dei più esperti ha perso il confronto decisivo. La tensione cresce, e i telespettatori attendono di scoprire chi arriverà in finale. La prossima puntata promette emozioni e sorprese per tutti gli appassionati.

Scopriamo insieme chi sono i finalisti di Masterchef dell'edizione 15 e chi è stato ufficialmente eliminato dal cooking show a un passo dalla finale. Come ogni giovedì su Sky Uno ieri sera è andata in onda la semifinale dell'edizione numero 15 di Masterchef: i finalisti chi sono? Quattro di loro, invece, sono riusciti a superare il turno e giocarsi così l'attesissima finale che decreterà tra i finalisti il vincitore di Masterchef Italia 15. Ma scopriamo tutti i dettagli. A lasciare la cucina di Masterchef tra i papabili finalisti è stato Alessandro. Il concorrente purtroppo è risultato tra i peggiori della Green Mystery Box, pensata dalla chef Chiara Pavan.