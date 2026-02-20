MasterChef Cannavacciuolo si commuove per l’eliminazione di Alessandro | Spero che un giorno ti chiameranno sul palco Michelin – VIDEO

Nella semifinale di MasterChef, Alessandro Segantini è stato eliminato, lasciando i giudici e i fan senza parole. Cannavacciuolo si è commosso e ha sperato che un giorno il suo talento venga riconosciuto con una stella Michelin. La sua uscita ha suscitato molte reazioni tra gli appassionati, che seguono con attenzione ogni passo dei concorrenti. Alessandro aveva mostrato grande impegno durante tutto il percorso, rendendo difficile la decisione finale. La puntata si è conclusa con un’aria di suspense e attesa per la finale.

L' eliminazione di Alessandro Segantini nella semifinale di MasterChef è stata un duro colpo per diversi fan del programma. E un po' anche per Antonino Cannavacciuolo, che si è commosso per la sua uscita dal programma. Nella puntata in onda ieri su Sky, per il concorrente è stato fatale l'Invention Test, durante il quale gli aspiranti chef dovevano utilizzare sei degli ingredienti più estremi. I giudici non hanno apprezzato la scelta di taglio della zucca, trovando troppo elevato il gusto dell'amaro. E così, risultato il peggiore insieme a Matteo e Teo, ha dovuto togliere il grembiule. " Spero per te che un giorno chiameranno il tuo nome sul palco Michelin" gli ha augurato Cannavacciuolo mettendogli una mano sulla spalla.